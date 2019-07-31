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موسكو تحتضن أضخم مهرجان لفن "الغرافيتي"

الثقافة والفن

موسكو تحتضن أضخم مهرجان لفن
Sputnik Aleksandr Galperin
صورة أرشيفية
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يلتقي 76 فنانا، من 20 دولة حول العالم، متخصصين في فن "الغرافيتي" (الرسم الجداري) في ضاحية "تريوخ غوركا" التابعة لموسكو، لينشأوا أضخم متحف "غرافيتي" دائم مفتوح في العالم.

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يأتي ذلك في إطار مهرجان "الشفرة الثقافية" الذي سيقوم من خلاله الفنانون بإبداع لوحات "الغرافيتي" الخاصة بهم، على مساحات جدارية ضخمة في الهواء الطلق، يبلغ طول بعضها نحو 57 مترا (على مبان تتكون من 17 طابقا)، لتتحول تلك اللوحات بنهاية المهرجان إلى أول متحف للغرافيتي في موسكو وروسيا في الهواء الطلق.

وفي هذا المهرجان الدولي، سيقوم الفنانون بتجميل 36 واجهة للبنايات تشكل تقريبا حيا سكنيا بأكمله، حيث يأمل منظمو "الشفرة الثقافية" أن يدخل متحف "الغرافيتي" في "تريوخ غوركا" عقب اختتام المهرجان،31 أغسطس القادم، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس

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