يصادف يوم غد الثلاثاء 30 يوليو، الذكرى الثانية لرحيل الزميل، خالد الخطيب، الصحفي المتعاقد مع RT، الذي قضى بنيران مسلحي "داعش" الإرهابي خلال تغطيته المعارك في سوريا.

وفي تمام الساعة 11:35 بتوقيت دمشق وموسكو، وهي اللحظة التي تم فيها استهداف المراسل الراحل، سيتوقف عمل الموقع ويحجم عن النشر وستظهر فقط، صورة زميلنا الراحل خالد الخطيب على كامل الصفحة www.arabic.rt.com.

ولقي الزميل خالد الخطيب (25 سنة) حتفه وهو يقوم بتغطية إخبارية في المنطقة الوسطى بسوريا، برصاص مسلحي تنظيم "داعش" في قرية البغيلية بريف حمص الشرقي، أثناء توجهه لتغطية عمليات الجيش السوري ضد التنظيم في بلدة السخنة.

وأطلقت قناة RT جائزة خالد الخطيب الدولية لأفضل الأعمال صحفية من مناطق النزاع، تخليدا لذكرى المراسل الراحل.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات وهي أفضل عمل للفيديو الطويل، وأفضل عمل للفيديو القصير، وأفضل عمل للنص المكتوب.

المصدر: RT