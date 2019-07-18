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فنان مصري مشهور يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إحراجه معجبا أمام الجمهور

الثقافة والفن

فنان مصري مشهور يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إحراجه معجبا أمام الجمهور
محمود العسيلي
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تعرض المطرب المصري المشهور، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد معجبيه في حفلة عامة.

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وانتشر مقطع فيديو للعسيلي وهو يوبخ واحدا من جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية بصحبة مطربه المفضل.

وقتها حاول ذلك الشخص الوصول إلى العسيلي من أجل التقاط الصورة، فما كان من المطرب المصري إلا التوقف عن الغناء والرد عليه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟".

وفور انتشار المقطع، تعرض العسيلي لهجوم شديد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على جمهوره الذي صنع نجوميته.

وكتب العسيلي بعد ذلك على "تويتر" قائلا: "أعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا آسف مرة تانية".

وكشف العسيلي كواليس ما حدث، مؤكدا أنه حاول إخبار هذا الشخص أنه لا يستطيع التقاط صورة بصحبته، لأن الجميع سيرغب في التقاط صورة.

المصدر: RT

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