فنان مصري مشهور يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إحراجه معجبا أمام الجمهور

تعرض المطرب المصري المشهور، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بسبب إحراجه أحد معجبيه في حفلة عامة.

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وانتشر مقطع فيديو للعسيلي وهو يوبخ واحدا من جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية بصحبة مطربه المفضل.

وقتها حاول ذلك الشخص الوصول إلى العسيلي من أجل التقاط الصورة، فما كان من المطرب المصري إلا التوقف عن الغناء والرد عليه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟".

وفور انتشار المقطع، تعرض العسيلي لهجوم شديد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على جمهوره الذي صنع نجوميته.

أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه

باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة

انا اسف مرة تانية 🙏🏼 — Mahmoud El Esseily (@Esseily) 17 июля 2019 г.

وكتب العسيلي بعد ذلك على "تويتر" قائلا: "أعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا آسف مرة تانية".

النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو .. #اعتذار — Mahmoud El Esseily (@Esseily) 17 июля 2019 г.

وكشف العسيلي كواليس ما حدث، مؤكدا أنه حاول إخبار هذا الشخص أنه لا يستطيع التقاط صورة بصحبته، لأن الجميع سيرغب في التقاط صورة.

المصدر: RT