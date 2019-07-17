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ممثل مصري مشهور ينهار بعد وفاة زوجته.. ويبكي جمهوره بحديثه عنها (صور)

الثقافة والفن

ممثل مصري مشهور ينهار بعد وفاة زوجته.. ويبكي جمهوره بحديثه عنها (صور)
الممثل المصري رشوان توفيق
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بعد صراع طويل مع المرض لأكثر من 3 سنوات، توفيت زوجة الممثل المصري القدير رشوان توفيق وتم تشييع جثمانها عقب صلاة عصر أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في مصر.

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وبان الحزن بشكل كبير على وجه توفيق أثناء تشييع شريكة حياته حيث انهمرت دموعه، في وقت شارك في الجنازة نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وعدد من الأقارب والأصدقاء.

يذكر أن رشوان توفيق تزوج من الراحلة عام 1957، وله منها 3 أبناء، من بينهم الإعلامية هبة رشوان، ولم يفارق توفيق زوجته خلال مرضها حيث مكث إلى جانبها لأكثر من 3 سنوات ورفض العديد من الأعمال في تلك الفترة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديثا سابقا للممثل القدير عن مناقب زوجته، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير ويلخص فيه معاني الوفاء والحب لنصفه الآخر.

المصدر: RT

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