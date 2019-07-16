"راب" جديد للنجم المصري أحمد مكي

نشر النجم المصري، أحمد مكي، في حسابه على "فيسبوك" مقطعا صوتيا لأغنية "راب" جديدة تدعو لعدم اليأس والإيمان بالله والاقتراب منه.

تقول بعض كلمات الأغنية: "ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك.. ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك، قفلها جامد عاوزك تفتكر أصلك نسيت.. لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلّاك صحيت"

ويشتهر النجم المصري الشهير، أحمد مكي، بتأليف وغناء "الراب"، إلى جانب عمله في مجالي التمثيل والإخراج. وبدأ مكي مسيرته الفنية عام 2001، عقب تخرجه من معهد السينما التابع لأكاديمية الفنون المصرية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، وقدم العديد من أغاني "الراب"، من بينها ألبوم "أصله عربي" عام 2011، بالإضافة إلى الأغاني المنفردة.

المصدر: فيسبوك