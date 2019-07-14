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أصالة ترد على إشاعة وفاتها

الثقافة والفن

أصالة ترد على إشاعة وفاتها
إنستغرام
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ردت المطربة السورية، أصالة نصري، عبر صفحتها الشخصية فى موقع "إنستغرام" على مروجي إشاعة مرضها وموتها.

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وكتبت أصالة اليوم الأحد في حسابها على إنستغرام: "أنا موجودة بينكم، ومافيني إلا الخير"، وشكرت كل من اهتم  بالسؤال عن حالتها، لكنها ألقت اللوم على مروجي ومطلقي الإشاعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا خبر وفاة الفنانة أصالة. 

يذكر أن أصالة أحييت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الباحة بالسعودية، وسط حضور جماهيري ضخم، قدمت مجموعة من أغانيها المشهورة "خانات الذكريات، شاغل بالي، يا مجنون، سؤال بسيط".

المصدر: RT

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