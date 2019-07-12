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أيقونة الجمال.. صوفيا لورين تعود إلى السينما بعد عقد من الغياب!

الثقافة والفن

أيقونة الجمال.. صوفيا لورين تعود إلى السينما بعد عقد من الغياب!
ZUMAPRESS.com-© Frederic Kern
صورة أرشيفية
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بعد غياب 10 سنوات، عادت النجمة العالمية الملقبة بأيقونة الجمال، صوفيا لورين، إلى شاشة الفن السابع بفيلم جديد من إخراج ابنها إدواردو بونتي.

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وذكرت صحيفة "فاريتي"، أن الممثلة صوفيا لورين البالغة من العمر 84 عاما تعود للفن السابع بفيلم مأخوذ عن رواية "The Life Ahead" لرومان غاري.

وتلعب لورين دور "روزا"، وهي إحدى الناجيات من الهولوكوست، والتي تتصادق مع طفل مهاجر سنغالي في الثانية عشرة من عمره يدعى "مومو".

ويصور إدواردو بونتي والدته للمرة الثالثة في أفلامه، ويؤكد أن حالة الممثلة لورين ممتازة الآن، "إن طاقتها مدهشة وهي تعمل بحماس وانغماس في كل مشهد".

وهذا هو الفيلم الثاني المقتبس عن رواية رومان غاري "The Life Ahead"، حيث حاز الفيلم الأول الذي عرض عام 1977 جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

المصدر: نوفوستي

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