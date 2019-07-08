رفض مارسيل خليفة تأدية النشيد الوطني في مهرجانات بعلبك يثير عاصفة من الجدل والانتقادات

تلاشت أصداء الحفل الضخم الذي أحياه الفنان مارسيل خليفة في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية تحت عنوان "تصبحون على وطن" على وقع الردود الصاخبة على رفضه أداء النشيد الوطني فصار هو الحدث.

ومع أن الفنان اللبناني مارسيل خليفة أحيا ليلة الأحد لأكثر من ساعتين حفلا تغنى فيه بمعاني الوطن الذي ينتظره ويتمناه، باتت الوطنية التي غاص فيها بعد ساعات من المهرجان محط نقد على مواقع التواصل الاجتماعي.

مارسيل خليفة رفض أن يؤدي مع فرقته النشيد الوطني اللبناني على غير عادة، واستعاض عن ذلك بأن خص بعلبك بنشيد خاص.

وعلى وقع الهجوم الذي تعرض له بعد ذلك، قال لـ"النهار": "أنا موجود في عمشيت، وجاهز للاستدعاء إن شاؤوا. نعم، كلنا للوطن ولكن فليعيدوا لنا الوطن... بيئتنا دمرت وأولادنا هاجروا، حين يعودون سيكون لنا وطن وسنكون كلنا للوطن".

وأضاف: "حين بدأ الرصاص، اقتلعنا من قرانا وقبعنا في المجهول، فكتبنا موسيقى وغنينا، أريد أن أقنع نفسي بوجود ذرة أمل".

موقف مارسيل أثار عواصف من ردود الفعل الصاعقة، بعضها مؤيد وبعضها غاضب، حيث لم يغفر له كثيرون عدم فصله بين نشيد الوطن المعنى والفكرة، وبين الطبقة السياسية التي أمعنت في تهشيم الوطن.

مارسيل بدأ الحديث عن برنامج المهرجانات في بعلبك ومن عنوان الحفل تحديدا "تصبحون على وطن" والذي اعتبره إيجابيا وسلبيا في الوقت عينه، واعتبر أن اختيار العنوان ربما جاء على نية تأسيس وطن أثناء الحفلة بمجموعة من الأغاني.

وأضاف: "نبحث من وقت طويل عن وطن، من الاستقلال لليوم، ونحاول أن نبحث عن وطن... لربما يكون الوطن في أغنية ولكن نبحث عن وطن حقيقي. الأحلام كبيرة والخيبة أكبر من الأحلام".

وأشار إلى أنه يحزن على الشباب الذين يغادرون لبنان كما يحزن على أولاده وأحفاده الذين يكبرون بعيدا عن عينيه مؤكدا أنه علينا أن نتمسك بالأمل ولو كان مستحيلا و"علينا الإيمان بالمستحيل وأنا أؤمن بالمستحيل".

وانقسم المغردون والمعلقون على "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل بين متفهم لرفض مارسيل غناء النشيد الوطني وبين منتقد، فقال المتابع عبده نصر الدين، إن رفض مارسيل غناء النشيد الوطني اللبناني هو رسالة احتجاج على ما وصل إليه لبنان.

رفض #مارسيل_خليفة غناء النشيد الوطني اللبناني هو رسالة #احتجاج على ما وصل اليه #لبنانـ ... — Abdo nasser el dine (@bdoNassereldine) July 7, 2019

إلا أن آخر تساءل عن مدى صحة ما نسب إلى الفنان اللبناني الكبير.

ما صحة ما يقال عن ان الفنان الكبير مارسيل خليفة يرفض أن يبدأ حفلته في مهرجانات بعلبك بالنشيد الوطني ؟ و هل فعلاً صرّح بذلك؟؟

انشالله يكون الخبر مجرد إشاعة! أنا بحبو لمارسيل بس مستحيل اقبل بأي اهانة النشيد الوطني #مارسيل_خليفة#بعلبك#مهرجانات_بعلبك — Alien 👽فضائي (@The_Engineer961) July 6, 2019

وقال ثالث: "ما سأكتبه محزن بل صادم، لكن #مارسيل_خليفة الكادح أصبح ثريا يعيش في القصور ويتكبر على لبنان ورموزه وشعبه".

بعلبك فيروز والرحابنة، بعلبك وديع الصافي وصباح، بعلبك الأصالة، بعلبك الشموخ الارز الوطن... مش الحق على #مارسيل_خليفة الحق على رئيسة مهرجانات بعلبك ما عرفت توقف المهزلة وتلغي الحفلة. خسارة حفلة، ولا خسارة رمزية هذا الصرح! — Fadia Fahed (@FadiaFahed) July 6, 2019

الفنان اللبناني زين العمر كان أقسى المنتقدين.

في فنان مبارح بحفلتو رفض إنو يحطو النشيد الوطني #اللبناني

تفه على شرفك وشرف يللي بيحضرك

وتفه على شرف يللي عاملين إلك قيمة

أكيد اليوم كل الناس رح يبزقوا عليك يا واطي .....

ما الي الشرف اكتب اسمك على صفحتي ......#zeo — Zein El Omr - زين العمر (@ZeinElOmr) July 7, 2019

المصدر: مواقع التواصل