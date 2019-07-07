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"اليونسكو" تدرج صروح بسكوف الروسية في قائمة التراث العالمي (صور)

الثقافة والفن

Sputnik Vladimir Astapkovich
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أدرجت منظمة "اليونسكو" الصروح والمعالم التاريخية المعمارية في مدينة بسكوف الروسية القديمة شمال غربي البلاد على قائمة التراث العالمي.

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مدينة بسكوف- مركز حضاري وتاريخي و ثقافي في روسيا
مدينة بسكوف- مركز حضاري وتاريخي و ثقافي في روسيا

وجاء هذا القرار اليوم الأحد خلال اجتماع لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين المنعقد في العاصمة الأذرية باكو.

وتعتبر بسكوف التي ورد ذكرها لأول مرة في الوثائق التاريخية عام 903، من أقدم المدن الروسية، حيث تضم معالمها 17 تحفة معمارية، منها برجا قلعة بسكوف، وكنائس تعود إلى ما بين القرنيين الثاني عشر والسابع عشر، وعدد من المباني الإدارية والخاصة العائدة للقرن السابع عشر.

«© A.Savin, WikiCommons»

«© A.Savin, WikiCommons»

«© A.Savin, WikiCommons»
Ludvig14/Wikipedia

© A.Savin, WikiCommons
© A.Savin, WikiCommons

المصدر: وكالات

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