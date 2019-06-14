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عرض فرقة موسيقية عسكرية للإنكشاريين في موسكو

الثقافة والفن

عرض فرقة موسيقية عسكرية للإنكشاريين في موسكو
turkey-fest.ru
صورة أرشيفية
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تستضيف موسكو في الفترة ما بين 14 و16 يونيو الجاري المهرجان الثالث للفنون التركية.

ويحتضن المهرجان عروض نجوم الموسيقى الروسية والتركية، والفرق الموسيقية الفلكلورية، وفرق الآلات الموسيقية القومية، وبصورة خاصة عروض فرقة "مختار" الموسيقية العسكرية للإنكشاريين، بصفتها أقدم فرقة موسيقية عسكرية في العالم بلغ عمرها 1000 عام.

وتعتبر فرقة "مختار" للإنكشاريين تجسيدا للروح التركية والثقافة المحلية القومية. وستقدم الفرقة لجمهور موسكو وضيوفها تقليدا موسيقيا فريدا من نوعه عمره ألف عام.

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ومن المعروف أن مشاهير الموسيقيين في أوروبا وروسيا، بمن فيهم الموسيقي النمساوي موتسارت،  كانوا يستوحون على مدى قرون ألحانهم من أنغام تلك الفرقة القديمة. ولا تزال موسيقى فرقة "مختار" إلى حد الآن قدوة للأداء الموسيقي التركي القومي والأممي.

يذكر أن مؤسس الإمبراطورية العثمانية عثمان غازي  استحدث فرقة "مختار" للإنكشاريين عام 1289 م. أما السلطان محمد الفاتح فاستمع عرض فرقة "مختار" واقفا بعد فتحه القسطنطينية (اسطنبول حاليا).

وتجمع موسيقى الفرقة بين ألحان الشعوب التي شكلت وقتها أساسا للإمبراطورية العثمانية، بما فيها البلقان وشمال إفريقيا والأناضول، الأمر الذي يمنح تلك الموسيقى سمة مميزة وجذابة.

المصدر: فيستي. رو

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