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عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ

الثقافة والفن

عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ
facebook.com/Turkialalshik
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افتتح النجم المصري عمرو دياب حفله في مدينة جدة، بكلمة "وحشتوني" للجمهور الذي بلغ عدده حوالي 6 آلاف شخص، وأعرب عن شكره لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية.

وقال دياب، عن آل الشيخ: أشكر صديقي الشاعر على إتاحة الفرصة لي لمقابلة هذا الجمهور في جدة المدينة التي أحبها".

واستمتع الجمهور بأشهر أغناني النجم المصري، مثل "تملّي معاك"، و"قمرين"، و"هي عامله إيه"، و"ميال ميال".

المصدر: وكالات

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