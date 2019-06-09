شاهد.. موسكو تقيم مهرجان "العصور والأزمنة" التاريخي

تستعد موسكو للقيام برحلة في التاريخ من خلال إقامة مهرجان "العصور والأزمنة" التاريخي، الذي سوف يشمل شوارع وساحات العاصمة الروسية موسكو.

يمثل المهرجان 13 عصرا تاريخيا، بما فيها عصور الإمبراطورية العثمانية ودولة الخلافة وروما القديمة والبيزنطة وحرب البلقان وعصر القيصر إيفان الرهيب وغيرها.

وسيشهد أهالي موسكو، في بولفار تفيرسكوي، إنشاء قصر حقيقي للباشا التركي إبان القرن الـ17. وإلى جانبه السوق الشرقية، التي يمكن فيها لعشاق القهوة الشرقية أن يتذوقوا معها طعم التاريخ ويشتموا عبقه. بالقرب من ذلك المكان ستجري مبارزة فكاهية بين البطل الفكاهي جحا، ومن يرغب في نزاله. وسوف يضم المهرجان نحو 40 ساحة وشارعا في موسكو، استخدم فيها مصممو العروض التاريخية، ممن قدموا إلى موسكو من 14 بلدا، بما في ذلك البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون والأتراك، مهاراتهم وقدراتهم وإمكانياتهم في رسم تلك الصورة التاريخية المبهرة لموسكو.

وجرت العادة أن يقام المهرجان التاريخي في شوارع وساحات موسكو منذ عام 2011، حيث نال المهرجان العام الماضي جائزة Global Eventex Awards الدولية التي تعتبر بمثابة جائزة الأوسكار للمهرجانات. وسوف يفتتح مهرجان "العصور والأزمنة" التاريخي في 16 يونيو الجاري.

المصدر:فيستي. رو