الصينيون يرددون أشعار بوشكين في يوم اللغة الروسية

صادفت الذكرى الـ220 للشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين، يوم اللغة الروسية الذي يحتفل به يوم 6 يونيو في جميع أنحاء روسيا وخارجها.

Пушкин в необычном исполнении. В День русского языка у памятника поэту собрались любители стихов. Звучит интересно! pic.twitter.com/dlnXNFcS38 — НТВ (@ntvru) 6 июня 2019 г.

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وجرت العادة أن يقرأ الشعراء الشباب وعشاق الشعر في هذا اليوم قبالة تمثال بوشكين في موسكو الأشعار والقصائد المحببة لهم من تأليف ألكسندر بوشكين.

وشهدت ساحة بوشكينسكايا بموسكو في هذا اليوم مجموعة من الطلاب الصينيين الذين غنوا أغنية مستوحاة من قصيدة "أتذكر لحظة رائعة" الوجدانية بقلم ألكسندر بوشكين، ثم أنشدوا جميعا قصيدة بوشكين بعنوان "لتعيش الشمس ويختفي الظلام".

يذكر أن الزعيم الصيني، شي جين بينغ، وصل أمس موسكو بزيارة رسمية، ثم توجه إلى بطرسبورغ ليحضر مع نظيره فلاديمير بوتين منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

المصدر:أر تي