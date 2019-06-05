وفاة نجم الكوميديا المصري محمد نجم!

بعد صراع مع المرض، توفي الفنان المصري ونجم الكوميديا الشهير محمد نجم فجر اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

وانتشرت قبل عدة ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي صور محزنة لنجم من داخل العناية المشددة بالمستشفى التي كان يتعالج فيها.

وكان محمد نجم أصيب بجلطة دماغية قبل حوالي أسبوعين أدخل على أثرها إلى أحد مستشفيات الدقي.

يذكر أن الكوميدي الشهير محمد نجم، اشتهر من خلال الاعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل "عش المجانين" و"إعقل يا مجنون" و"أولاد دراكولا".

رحم الله الفنان #محمد_نجم أفضل من رسم البسمة من خلال خروجه عن النص في مسرحياته pic.twitter.com/lhoqI4k46Q — خارج السرب (@Outside_Q8) 5 июня 2019 г.

المصدر: وكالات