ثمنها 6 دولارات.. قطعة شطرنج تقيم بأكثر من مليون $!

اكتشفت أسرة في مدينة إدنبرة بإسكتلندا، في خزانة المنزل قطعة شطرنج، اشتراها تاجر تحف أثرية بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية (6 $) منذ أكثر من 50 سنة.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن التاجر لويس واردر احتفظ بقطعة الشطرنج، التي اشتراها بسعر بخس لمدة 55 عاما، لتكتشف عائلته من بعد بأنها تحفة أثرية نادرة، قيّم ثمنها خبراء دار سوذبيس للمزادات بـ 1.3 مليون دولار.

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وأكد خبير دار المزادات، ألكساندر قادر، أنها من جزيرة لويس، وتعد واحدة من أندر المجموعات الهامة لمحبي الثقافة الأوروبية.

وقال قادر: "القطعة التي تجسد المحارب مكسورة بعض الشيء، وفقدت منها العين اليسرى. لكن هذا يضيف عليها هالة خاصة".

وأشار ممثل العائلة صاحبة قطعة الشطرنج الثمينة، إلى أن جده كان يمتلك متجرا خاصا بالتحف في مدينة أدنبرة. واقتنى هذه القطعة المنحوتة من العاج عام 1964، لكنها أدرجت في دفتر حساباته تحت مسمى آخر لذلك لم يكن يعلم أنه أصبح مالكا لتحفة أثرية نادرة.

واحتفظت عائلته بالقطعة الأثرية، بعد وفاته، لأكثر من 50 عاما.

وأشارت "دار سوذبيس" إلى أن القطعة تعود لمجموعة مكونة من 93 شخصية متنوعة لأحجار شطرنج قيّمة نحتت أواخر القرن 12 وبداية القرن 13 في النرويج وتعرض منها الآن 82 قطعة في المعرض البريطاني في لندن و11 قطعة في المتحف الوطني في إسكتلندا.

المصدر: ذي ميرور