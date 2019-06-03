مهرجان قازان للسينما الإسلامية يستضيف الأفلام العربية

يقام مهرجان السينما الإسلامية في قازان منذ 15 عاما، وخلال هذه الفترة تحول من مهرجان معروف محليا إلى دولي شهير.

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اللافت أن عدد الدول المشاركة فيه يزداد عاما بعد عام، في حين أن الحضور العربي كان بارزا منذ أولى سنوات التئامه.

وكان صوت اليمن والعراق وقطر والمغرب والسودان ومصر مسموعا في المهرجان. وقد قدمت هذه الدول عددا من الأفلام الروائية والوثائقية، من أبرزها "10 أيام قبل الزفة" للمخرج اليمنية عمرو جمال، و"اليمن: أطفال الحرب" للمخرجة اليمنية خديجة السلامي، و"آسيا" للمخرجة المغربية-الفرنسية مليكة الزائري، و"ونس" للمخرج المصري أحمد نادر، و"مستكة وريحان" للمخرجة المصرية دينا عبد السلام، و"الجنة الصغيرة" للمخرح العراقي بشتيوان كمال، إضافة إلى المشروع السينمائي المشترك بين قطر والسودان وألمانيا وجنوب إفريقيا - فيلم "أكاشا" للمخرج حجوج كوكا.