منتجع القرم يستضيف الفائزين في مسابقات "صوت الأطفال" من مختلف البلدان

استضاف منتجع الأطفال الروسي "أرتيك" الواقع على شاطئ شبه جزيرة القرم الروسية الخميس 30 مايو الأطفال الفائزين في مسابقات "صوت الأطفال التلفزيونية" في مختلف بلدان العالم.

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أقيمت في منتجع "أرتيك" بهذه المناسبة المسابقة الموسيقية "الموجة الجديدة للأطفال- 2019". وشارك فيها 11 طفلا مؤهلا للدور النهائي في مسابقات "صوت الأطفال" (ذا فويس كيدز) التلفزيونية في كل من أبخازيا وأرمينيا وبيلاروس وبريطانيا وكازاخستان وليتوانيا ومالطا وأوزبكستان وروسيا. ويشترط ألا يقل العمر عن 8 أعوام وألا يزيد عن 12 عاما.

Aleksandr Polegenko

وألقى رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، كلمة في مراسم افتتاح المسابقة التي تقام في منتجع "أرتيك" للمرة الـ12، حيث أعرب عن أمله بأن تساعد المسابقة على تقدم مسيرة الأطفال الموسيقية الإبداعية.

كما أقيم في افتتاح المسابقة حفل موسيقي كبير، قدم المشاهير من المسرح الغنائي الروسي فيه عروضهم. وبينهم ليف ليشينكو ،أوليغ غازمانوف، زارا، ونيوشا.

وقد قدمت ابنة نجمة البوب الروسية، ألسو ميكيلا، الفائزة في مسابقة "صوت الأطفال - 2019 " في موسكو أغنية لها في مسابقة "الموجة الجديدة للأطفال – 2019".

يذكر أن "الموجة الجديدة للأطفال – 2019" استغرقت يومي 30 و31 مايو.

المصدر: تاس