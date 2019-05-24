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خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة "رامز في الشلال"! (فيديو)

الثقافة والفن

خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة
twitter.com-@AdoGapal
ماغي بو غصن
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سقطت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في المياه وتعرضت للخطر بسبب حادث غير متوقع حصل مع فريق برنامج المقالب "رامز في الشلال".

وكاد الخطأ أن يتسبب بوقوع كارثة لعدم استطاعة الفريق في البداية من انقاذ الفنانة اللبنانية من الغرق في الشلال.

وتعرض القارب المطاطي، الذي كان يقل ماغي بو غصن وعناصر من فريق البرنامج، لحادث وفرغ منه الهواء وتسربت المياه إليه وغمرت أجزاء منه قبل أن يتمكن الفريق من تدارك الموقف وإنقاذ المشهد ومتابعة الرحلة.

وتظهر مقاطع الفيديو التي عرضت في البرنامج الهلع الشديد والخوف التي أحست به ماغي وصراخها الهستيري.

المصدر: يوتيوب

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