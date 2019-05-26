شاهد.. نشر مقطع فيديو من جزء ثان لفيلم "الجاذبية" الروسي

نشر المخرج الروسي المعروف، فيودور بوندارتشوك، على الإنترنت جزءا ثانيا من فيلمه الخيالي"الجاذبية" الذي جنى أمولا هائلة قياسية عند عرضه قبل عامين في دور السينما الروسية.

وقال المخرج إن فيلمه الجديد سيعرض في روسيا مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أنه أطلق عليه تسمية "التدخل".

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يذكر أن أحداث الفيلم الأول "الجاذبية" تدور في موسكو حيث هبطت على أحد أحيائها السكنية مركبة فضائية تابعة لسكان كواكب أخرى. ويروي الفيلم قصة الحب بين فتاة روسية وأحد سكان الكواكب الأخرى واحتجاج أهل موسكو ضد تدخل الغرباء في شؤونهم.

أما الفيلم الثاني فيروي قصة فتاة روسية تدعى"يوليا" بدأت بعد مغادرة الغرباء تظهر قدرات غير عادية لا تلفت أنظار الاستخبارات فحسب بل والذكاء الكوني.

جدير بالذكر أن نجوم السينما الروسية، أوليغ مينشيكوف، وسيرغي غارماش، ويوري بوريسوف، شاركوا في تصوير الفيلم الجديد.

المصدر: فيستي. رو