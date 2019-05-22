بالفيديو .. المشهد المحذوف من مسلسل "هوجان"!

استنكر الفنان محمد إمام، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حذف قناة "الحياة" مشهداً من حلقة مسلسله "هوجان"، التي عرضت أمس 21 مايو.

وقال الممثل إمام في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة!!".

مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة !! https://t.co/cyMJTmKYUb — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) 21 мая 2019 г.

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وكتب إمام هذه الكلمات ردا على تغريدة لإحدى عشاق فنه، التي أشادت بالمشهد بعد رؤيته على قناة تلفزيونية أخرى، قائلة: "بالمشهد تبع هوجان لما يدخل لبيت داليدا وبيها لحتى يساعدوه ..هوجان مسك كتاب الانجيل و باسو للكتاب فكروا مصحف ف الرجال الختيار قلو نحنا مسيحيين ..رد عليه هوجان ما بيأثر كلهن كتب ربنا ..مشهد كتير حلو ومؤثر ..عنجد برافو يلي كتب المشهد".

المصدر: النهار