هولندا تفوز بمسابقة "يوروفيجن" المقامة في إسرائيل

فازت هولندا بالنسخة رقم 64 من مسابقة "يوروفيجن" للأغاني التي أقيمت في إسرائيل ليل السبت/الأحد.

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وتغلب الهولندي، دانكان لورانس، بأغنيته "أركيد" على 25 متسابقا آخر في الحفل الختامي الذي أقيم في تل أبيب، ليفوز بدرع المسابقة، وهو عبارة عن مكبر صوت (ميكروفون) زجاجي.

اما روسيا فمثلها في المسابقة المغني، سيرغي لازاريف، الذي احتل المرتبة الثالثة، بحسب النتائج النهائية.

وجرى المهرجان الغنائي هذا دون وقوع حوادث خطيرة، على الرغم من دعوات جماعات مؤيدة للفلسطينيين بمقاطعة المسابقة.

واستضافت المسابقة، التي ضمت مغنين من 41 دولة، الفنانة الشهيرة مادونا التي تسببت في حدوث بعض الجدل عندما غنت وظهر معها اثنان من الراقصين المساعدين لفترة وجيزة على خشبة المسرح وهما يرتديان زيا مزركشا بالعلمين الإسرائيلي والفلسطيني.

ويحق لهولندا بعد هذا الفوز استضافة نسخة المسابقة العام القادم.

المصدر: رويترز + نوفوستي