لطفي بوشناق لن يغني في رام الله

لن يتمكن الفنان التونسي، لطفي بوشناق، من أن يصدح بأغانيه مساء غد الأربعاء في قصر رام الله الثقافي، نظرا لعدم تمكّن بعض أعضاء فرقته الموسيقية من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية.

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وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان "الكمنجاتي" خبر تعذر حضور فرقة بوشناق، وتابعت أن بعض أعضاء الفرقة الموسيقية لم يتمكنوا من الحصول على التصاريح اللازمة لدخول الأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، فقد قرر الفنانون الذين تمكنوا من الوصول إلى رام الله والمشاركة في المهرجان، استبدال عرض بوشناق، والاشتراك في حفلة موسيقية كبيرة تجمع أكبر الفرق الموسيقية المشاركة في المهرجان.

ويضم مهرجان "الكمنجاتي" فرقا من أوروبا والهند وإيران وكندا وفلسطين، يقدم فنانوها عروضا موسيقية تحمل شعار "من الأرض المقدسة إلى الشرق" بمشاركة: فرق القدس الصوفية، وفرقة ديفانا من راجتسان (الهند)، فرقة نظرة الفارسية (إيران)، وفرقة من كندا.

وكان الفنان، لطفي بوشناق، يعتزم المشاركة في المهرجان، إلا أن رفض الاحتلال منح التصاريح لأعضاء فرقته، جعل اللجنة المنظمة تلغي الحفل. لكن اللجنة أكّدت على استمرار فعاليات مهرجان "الكمنجاتي" الدولي احتفالا بالقدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019، رغم كل العراقيل والتحديات.

المصدر: وكالات