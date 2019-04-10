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المطربة شيرين ترفض الاعتذار بعد "الإساءة لمصر"!

الثقافة والفن

المطربة شيرين ترفض الاعتذار بعد
AFP
شيرين عبد الوهاب
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انتهى التحقيق مع المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بنقابة المهن الموسيقية، في واقعة الإساءة إلى مصر في حفل غنائي بالبحرين، التي أثارت الجدل مؤخرا.

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وقال رئيس لجنة التفتيش بالنقابة علي الشريعي لموقع FilFan المتخصص في أخبار الفن، إن النقابة طلبت من المطربة أن تعتذر للشعب المصري عما بدر منها في الحفل، لكنها رفضت الأمر، ولم تصدر النقابة قرارها حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر نقابة المهن الموسيقية بيانا لإعلان قرارها النهائي بعد التحقيق مع شيرين.

وتواجه شيرين تهمة الإساءة لمصر بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة " هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وقد أثار هذا الفيديو ردود فعل قوية تجاه المطربة المصرية، ووصل الأمر إلى حد منع شيرين عبد الوهاب من الغناء وتحويلها للتحقيق بعد بلاغ المحامي سمير صبري للنائب العام ضد المطربة المصرية.


المصدر: موقع "في الفن"

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