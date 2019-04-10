من سيلعب دور "ديانا" في الجزء القادم من "The Crown"؟

اختارت شركة "Netflix" الممثلة التي ستؤدي دور الأميرة ديانا في الجزء الرابع من مسلسل "The Crown" (التاج)، الذي سيعرض هذا العام.

وأوضحت الشركة أن خيارها وقع على الممثلة الشابة، إمّا كورين، التي يرى الكثيرون أنها تملك العديد من ملامح الأميرة الراحلة ديانا. أما بالنسبة للمسلسل، فمن المخطط أن تنتج منه 6 مواسم، كل منها سيضم 10 حلقات.

"The Crown" has cast its Princess Diana. Netflix confirmed that actress Emma Corrin will join the Season 4 cast. https://t.co/dyE8U4p49hpic.twitter.com/0TWhxJg8jy — CNN (@CNN) 9 апреля 2019 г.

وفي تعليق على الموضوع قالت كورين: "من المهم جدا الانضمام لعائلة الممثلين والموهوبين الذين يشاركون في هذا المسلسل.. الأميرة ديانا كانت أيقونة، وتأثيرها ما يزال يلهم الكثيرين في العالم حتى اليوم".

وطرحت "Netflix" الجزء الأول من "The Crown"، في نوفمبر 2016، وتروي حلقات هذا المسلسل قصة العائلة الملكية البريطانية منذ منتصف القرن الفائت، لتتابع تفاصيلها حتى اليوم.

المصدر: لايف. رو