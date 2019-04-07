"خاشقجي" بدلا من "قهوجي".. زلة لسان إليسا تضعها في موقف محرج

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إليسا قبل بدء حفلتھا في دبي، شكرت كل من جاء لمشاھدة حفلھا والإحتفال معھا، وشكرت عددا من الأشخاص ووجھت تحیة لشخص يدعى ماھر قهوجي، إلا أنها أخطأت ونادته بماهر خاشقجي، ومن ثم قهقهت عالیا على الھفوة باسم العائلة.

هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة تسببت بغضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبو بمحاسبتها.

الفنانه اليسا بحفلها بدبي تسقط اسقاطات على السعوديه بموضوع خاشقجي اين روتانا تحاسبها وبكره الخوف ان تكرمها وزاره الاعلام وتستقبلها هيئه الترفيه اعتقد اصبح الغلط على السعوديه هدف لدخول في السعوديه وامثله كثيره سابقه pic.twitter.com/uRvipnk5Uj — حرف طايش (@9989_s2) 7 апреля 2019 г.

بلبنان اغتيلت تقريبا 78 شخصية سياسية وصحفيه ولا أحد سأل عنهم ..أتمنى لو اليسا غلطت باسم واحد منهم بدل خاشقجي يلي أخذنا حقه وبزيادة

pic.twitter.com/rXezPtErGA — وسن (@wasssn_s) 6 апреля 2019 г.

اليسا مازالت مستمرة بالإسقاطات على السعودية اخرها بحفلة دبي تتكلم عن خاشقجي !! وروتانا في غفوه pic.twitter.com/swhi0rVF0h — عمانيه بنت الخير🇴🇲🇴🇲 (@g_li24) 6 апреля 2019 г.

المصدر: RT