مدينة نزوى – حيث الحصن العماني الأشهر

تفتخر مدينة نزوى، أول عاصمة لسلطنة عمان، بقلعتها الشامخة، التي تعد أضخم قلعة دائرية الشكل في شبه الجزيرة العربية.

وقد أنشئ هنا متحف يضم عملات قديمة وأسلحة وزينة عمانية وغير ذلك من المقتنيات. المثير أن قلعة نزوى، التي تبعد 160 كيلومترا تقريبا عن العاصمة تبقى بين الآثار العمانية وجهة السياح الأولى من جميع أنحاء العالم. وتشتهر المنطقة المسماة بالجبل الأخضر بنظام الأفلاج المائية، الذي يسمح بتطوير الزراعة هنا منذ غابر الأزمان. وقد أدرجت منظمة اليونسكو هذه الأفلاج الفريدة في قائمة مواقع التراث العالمي