غوتيريش يلتقي رمسيس الثاني (صور)

قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والوفد المرافق له بزيارة المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به ظهر اليوم.

وكان في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير اللواء، عاطف مفتاح، ومدير عام العلاقات الدولية بوزارة الآثار المصرية، ماجد نافع.

RT

وتضمنت الزيارة مركز الترميم ومعامل ترميم القطع الأثرية الثقيلة، ومعمل الأخشاب الذي توجد به حاليا مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

كما زار غوتيريش أيضا الموقع الإنشائي للمتحف، والبهو الذي يوجد به تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم، وقاعات توت عنخ آمون.

RT

وقد وقع أنطونيو غوتيريش في دفتر كبار الزوار، وأعرب عن إعجابه الشديد بالجهود المبذولة في ترميم القطع وقاعات العرض وأشاد بحرص مصر الدائم على الحفاظ على التراث البشري، ممثلا في الآثار الفرعونية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة التي يعتز بها العالم أجمع.

RT

ويقع المتحف المصري الكبير على بعد بضعة كيلومترات من أهرام الجيزة غرب القاهرة، ومن المزمع أن يفتتح المتحف، في نوفمبر 2022، وأعلنت مصر أنه سوف يكون أكبر متحف آثار على مستوى العالم، بينما عدته جريدة "التايمز" البريطانية "أحد أعظم المشاريع الحضارية والثقافية خلال القرن الحالي".

المصدر: RT