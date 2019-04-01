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مقتل مغني الراب الشهير "Nipsey Hussle"!

الثقافة والفن

مقتل مغني الراب الشهير
youtube/Nipsey Hussle
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أكدت صحيفة "TMZ" نبأ وفاة مغني الراب الأمريكي الشهير "Nipsey Hussle"، إثر تعرضه لإطلاق نار في لوس أنجلوس.

وقالت الصحيفة إن "مغني الراب الأمريكي إرميس أسغيدوم، المعروف بـ Nipsey Hussle، والبالغ من العمر 33 سنة، فارق الحياة، يوم الأحد 31 مارس الفائت، في أحد مشافي لوس أنجلوس، بعد أن نقل إليه مصابا ببضع طلقات نارية".

وتبعا للصحيفة فإن المغني الشهير تعرض لإطلاق النار مع اثنين آخرين، أمام متجر للملابس، كان يملكه جنوب لوس أنجلوس، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن الفاعل شاب داكن البشرة في الـ 20 من العمر.

وسبب نبأ وفاة المطرب صدمة كبيرة في الوسط الفني، وخصوصا أنه كان أحد أبرز المرشحين لجائزة "غرامي" الشهيرة هذا العام، عن ألبومه "Victory Lap".

من جانبها، أعربت المغنية الشهيرة "ريهانا" عن حزنها الشديد بنبأ الوفاة وقالت: "روحي مصدومة لهذا الأمر، يا إلهي اجعل روحه ترقد بسلام... آنا آسفة جدا لما حصل".

المصدر: tmz.com

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