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نجمة بريطانية تحقق رقما قياسيا عالميا على يوتيوب (فيديو)

الثقافة والفن

نجمة بريطانية تحقق رقما قياسيا عالميا على يوتيوب (فيديو)
You-Tube: Adele
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حققت النجمة البريطانية، أديل، رقما قياسيا عالميا عندما تخطت أغنيتها الشهيرة، "Hello"، حاجز الـ 2.5 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، ما يضعها بين أكثر النجوم شعبية حول العالم.

وعلى الرغم من إطلاق النجمة البريطانية أغنيتها الشهيرة قبل 4 سنوات، إلا أنها ما زالت تحصد نجاحا كبيرا وتتمتع بشعبية واسعة لدى المستمعين والمعجبين.

كما تعد أغنية "Hello" نقطة تحول هامة في مسيرة أديل الفنية، حيث نافست بها أشهر الفنانيين العالميين وأوصلتها إلى الشهرة العالمية المطلقة.

المصدر: يوتيوب

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