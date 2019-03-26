ريهانا تشعل الإنترنت بـ "خطبتها" من ملياردير سعودي! (صور+ فيديو)

أثارت المغنية العالمية، ريهانا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "علامة إعجاب" لها على مقطع فيديو انتشر سابقا، يتحدث عن خطبتها بحبيبها الملياردير السعودي، حسن جميل.

ويستعرض الفيديو المنشور في يوتيوب، حديث مورغان ستيوارت عن احتمالية خطوبة المغنية ريهانا وجميل وإنجابهما الأطفال.

Baby on the brain? Rihanna sent fans into a meltdown on Monday after she liked a video in which Morgan Stewart predicted the singer would be getting engaged and having a baby in the next two years pic.twitter.com/RC52cRZjJF — Lilian Chan (@bestgug) 26 марта 2019 г.

وقالت ستيوارت: "أرى خطوبة وأرى أطفالا أيضا". وأشارت أيضا إلى أن الأمر "ليس في القريب العاجل، لأن ريهانا تريد بعض الوقت لنفسها، لكنني بالتأكيد أرى خطوبة ثم أطفالا بعد عامين".

وأكد متابعو النجمة ريهانا في تعليقاتهم على الفيديو أنه يدل على أنها تخطط للزواج والإنجاب من جميل.

المصدر: صحف عربية