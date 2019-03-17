الموت يغيب الممثل المصري جلال عيسى

غيّب الموت صباح اليوم الأحد، الممثل المصري جلال عيسى عن عمر ناهز الـ82 عاما.

وأعلن المخرج أحمد النحاس خبر وفاة عيسى على "فيسبوك"، حيث كتب: "إنه العمر وأمر الله... ولكن الفراق صعب للأصدقاء، منذ أن تقابلنا أول مرة في فيلم "الطائرة المفقودة" إلى أن ودعنا اليوم، في جنة الخلد... الفنان الطيب جلال عيسى".

كما أكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عيسى في أحد المستشفيات، وأضاف: "الجثمان سيخرج من المستشفى تمهيدا لصلاة الجنازة"، وأن العزاء سيكون غدا الاثنين في مسجد المحروسة بالمهندسين.

جلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960.

ولعب أدوارا صغيرة قبلها في باب الحديد عام 1958، وكان آخر أعماله فيلم "شد أجزاء" عام 2015.

المصدر: وكالات