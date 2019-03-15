العثور على آثار لنشاط الإنسان عمرها 38 ألف عام

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن علماء الآثار الصينيين عثروا في محافظة غيتشو بجنوب البلاد على آثار لنشاط الإنسان القديم، يقدر عمرها بـ 38 ألف عام.

وبحسب الوكالة، فإن علماء من معهد الآثار الحضارية الصيني كانوا يجرون حفريات بالقرب من قرية ياكونغ في شمال غرب المحافظة، منذ عام 2017. وأسفرت الحفريات عن اكتشاف شظايا صنعت من الحجر وعظام وقرون الحيوانات.

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وقال الباحثون الصينيون إن الشظايا المكتشفة تدل على أن الناس القدماء الذين عاشوا هناك، اصطادوا السمك والحيوانات وانشغلوا كذلك بجمع البذور والثمار.

واكتشف العلماء أثناء الحفريات أيضا قبرين قديمين، قالوا إنهما من أقدم القبور المكتشفة في محافظة غيتشو الصينية.

ويرى العلماء أن حفرياتهم ستسهم في فهم أنماط حياة الإنسان القديم وقدرته على التكيف مع ظروف المناخ، وستلعب دورا هاما في دراسة حضارة ما قبل التاريخ في تلك المنطقة.

المصدر: تاس