 
مباشر

العثور على آثار لنشاط الإنسان عمرها 38 ألف عام

الثقافة والفن

العثور على آثار لنشاط الإنسان عمرها 38 ألف عام
Otto Bader
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkxu

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن علماء الآثار الصينيين عثروا في محافظة غيتشو بجنوب البلاد على آثار لنشاط الإنسان القديم، يقدر عمرها بـ 38 ألف عام.

وبحسب الوكالة، فإن علماء من معهد الآثار الحضارية الصيني كانوا يجرون حفريات بالقرب من قرية ياكونغ في شمال غرب المحافظة، منذ عام 2017. وأسفرت الحفريات عن اكتشاف شظايا صنعت من الحجر وعظام وقرون الحيوانات.

إقرأ المزيد
قلعة فيبورغ الروسية
علماء يكشفون سر قلعة فيبورغ الروسية

وقال الباحثون الصينيون إن الشظايا المكتشفة تدل على أن الناس القدماء الذين عاشوا هناك، اصطادوا السمك والحيوانات وانشغلوا كذلك بجمع البذور والثمار.

واكتشف العلماء أثناء الحفريات أيضا قبرين قديمين، قالوا إنهما من أقدم القبور المكتشفة في محافظة غيتشو الصينية.

ويرى العلماء أن حفرياتهم ستسهم في فهم أنماط حياة الإنسان القديم وقدرته على التكيف مع ظروف المناخ، وستلعب دورا هاما في دراسة حضارة ما قبل التاريخ في تلك المنطقة.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جمعة الدم.. إليك تفاصيل وشهادات مروعة عن هجوم نيوزيلندا