هل رسم دا فينشي "الموناليزا العارية"؟ (صورة)

ادعى عدد من الخبراء أن لوحة المرأة العارية الشبيهة بالموناليزا ربما تكون عملا فنيا يعود حقا لليوناردو دا فينشي.

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وهناك أوجه تشابه بين التحفة الفنية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، الموناليزا، ولوحة المرأة العارية، ما دفع الخبراء للاعتقاد بأن الأخيرة كانت "نموذجا أوليا للموناليزا".

ويدرس مؤرخو الفن والعلماء اللوحة العارية والتي تُعرف باسم "مونا فانا" (التي تُترجم على أنها "امرأة عبثية")، منذ عدة أشهر في متحف اللوفر بباريس، موطن العديد من أعمال دا فينشي.

ويقول الخبراء إن الجمال الموجود في اللوحة العارية متطابق تقريبا مع جمال الموناليزا، خاصة من ناحية اليدين والجسم.

ولطالما اعتقد العلماء أن اللوحة المرسومة بالفحم لامرأة عارية قد نشأت في ورشة رسام عصر النهضة. ولكن، قد يعزى الرسم العاري رسميا قريبا إلى دا فينشي، بعد أن وجدت الفحوص المجهرية أنه رسم من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، ما يشير إلى أن الرسام أعسر.

ويعد ليوناردو دا فينشي من أشهر الرسامين العسر في التاريخ.

Apparently, Da Vinci Painted A Nude Twin Of Mona Lisa's Painting And It's Called 'Monna Vanna' https://t.co/AzglWGbb25 via @indiatimes-"Sphinx of memphis" -Mannish monalisa -Why cant a women be more like a man in spirit -Superiority is never accorded in art and humanity. — suresh babu (@sureshbabu16468) March 6, 2019

وتأكد سابقا أن العمل الفني يرجع إلى عمر دا فينشي، ويُعتقد أنه عمل تحضيري لطلاء زيتي.

ومن المقرر عرض الرسم في معرض خاص في متحف شانتيلي في وقت لاحق من هذا العام، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة رسام عصر النهضة.

AFP Michel Urtado/Getty Images

المصدر: ذي صن