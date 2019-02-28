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لوحة لـ "مونيه" تباع بمبلغ خيالي

الثقافة والفن

لوحة لـ
twitter/Sothebys
لوحة "قصر دوجي" للفنان العالمي كلود مونيه
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أعلنت دار "Sotheby" للمزادات في لندن عن بيع لوحة للفنان الفرنسي، كلود مونيه، مقابل 32 مليون يورو.

وقال المسؤولون عن دار المزادات: "هذا أعلى سعر تباع مقابله لوحة قصر دوجي التي جسد فيها مونيه أحد أهم معالم البندقية. آخر مرة بيعت فيها هذه اللوحة بملايين الدولارات كانت عام 2015".

وشمل المزاد الذي عرضت فيه هذه اللوحة العديد من الأعمال الفنية المهمة الأخرى، كلوحة للفنان، فاسيلي كاندينسكي، بيعت مقابل 7.1 مليون يورو، ولوحة "نجمة الصباح" لرينيه ماغريت، التي بيعت هي الأخرى مقابل 6.17 مليون يورو.

 المصدر: لايف. رو

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