لوحة لـ "مونيه" تباع بمبلغ خيالي

أعلنت دار "Sotheby" للمزادات في لندن عن بيع لوحة للفنان الفرنسي، كلود مونيه، مقابل 32 مليون يورو.

وقال المسؤولون عن دار المزادات: "هذا أعلى سعر تباع مقابله لوحة قصر دوجي التي جسد فيها مونيه أحد أهم معالم البندقية. آخر مرة بيعت فيها هذه اللوحة بملايين الدولارات كانت عام 2015".

#AuctionUpdate Going, going, gondola! Claude Monet’s glistening view of the Doge’s Palace in Venice sells for £27.5 million, having remained in the same family collection since 1926 - a new record for a Venetian picture, last set in London in 2015. #SothebysImpModpic.twitter.com/L974FqZuk2 — Sotheby's (@Sothebys) 26 февраля 2019 г.

وشمل المزاد الذي عرضت فيه هذه اللوحة العديد من الأعمال الفنية المهمة الأخرى، كلوحة للفنان، فاسيلي كاندينسكي، بيعت مقابل 7.1 مليون يورو، ولوحة "نجمة الصباح" لرينيه ماغريت، التي بيعت هي الأخرى مقابل 6.17 مليون يورو.

المصدر: لايف. رو