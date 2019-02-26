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فرقة بهلوانية أسترالية ترقص على العصي

الثقافة والفن

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Strange Fruit أو "الفاكهة الغريبة" هو اسم فرقة الرقص البهلواني الأسترالية التي جابت أكثر من 50 دولة العالم بعروضها المميزة بقوة التعبير لاسيما أن أعضاءها يقدمونها معتلين عصيا عالية

هذه العروض المعبرة تكون لديكم انطباعا بأن الفنانين يحلقون فوق الأرض مثل الأشباح، وأحيانا يبدو كأنهم يتحولون إلى دمى ضخمة. لكن، على أي حال لن يبقى أحد غير مبال بعد هذه المسرحيات المثيرة.

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