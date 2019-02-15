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صورة من عائلة "كارداشيان" تنال مليون إعجاب في ساعة (صورة)

الثقافة والفن

صورة من عائلة
You-Tube: TheEllenShow
كلوي كارداشيان
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نشرت النجمة الأمريكية، كلوي كارداشيان، صورة جديدة لابنتها الصغيرة عبر إنستغرام، فنالت الصورة مليون "إعجاب" في ساعة واحدة فقط.

ونشرت كلوي صورة ابنتها احتفالا ببلوغها عشرة أشهر، حيث ظهرت الطفلة مرتدية قميصا وردي اللون، والضحكة ظاهرة بوضوح على وجهها.

وأتبعت كلوي الصورة الجديدة بتعليق جاء فيه: "10 أشهر سعيدة، يا حبي"، في حين سارع المعجبون والمتابعون للتعليق على الصورة، ونالت حتى اللحظة على أكثر من 3.4 مليون إعجاب.

وتعتبر كلوي إحدى أشهر نجوم الإعلام و"التواصل الاجتماعي"، كما أنها عارضة أزياء وسيدة أعمال، وهي شقيقة النجمة الأمريكية الشهيرة، كيم كارداشيان.

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Happy 10 months my love 💕

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on

المصدر: إنستغرام

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