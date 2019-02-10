فيديو.. "محمود" فنان من أصول مصرية يفوز بمسابقة مهرجان الأغنية الإيطالية

أعلنت لجنة التحكيم لمسابقة مهرجان الأغنية الإيطالية فوز فنان البوب، محمود، من أصل مصري، في مسابقة "سان ريمو" في دورتها الـ69.

وشارك محمود في نهائي المسابقة، الذي احتضنته مدينة إيغوريا الإيطالية، بأغنية "soldi" (أموال)، التي اعتبرها في وقت سابق أنها أغنية شخصية وخاصة.

ولد الفنان محمود في مدينة ميلانو الإيطالية من أب مصري وأم إيطالية.

المصدر: نوفوستي