أفضل السيارات لعام 2019
نشر موقع "MSN" قائمة بالمركبات المرشحة للحصول على أفضل الجوائز التي ستمنح للسيارات هذا العام.
وضمت قائمة مسابقة "World Car of the Year -2019" بضع سيارات هي: "Audi e-tron" و"BMW 3" و"Ford Focus" و"Genesis G70" و"Hyundai Nexo" و"Jaguar I-Pace" و"Mercedes-Benz A-Class" و"Volvo S60/V60" و"Volvo XC40".
أما المركبات المرشحة لجائزة أفضل سيارة مخصصة للمدن فهي:
- Audi A1
- Audi Q8
- BMW 8
- Mercedes-Benz CLS
- GT 4-Door Coupe
وجاءت في قائمة أفضل سيارة رياضية لعام 2019:
- Aston Martin Vantage
- BMW M2 Competition
- Hyundai Veloster N
- McLaren 720S Mercedes-AMG
وبالنسبة للسيارات التي رشحت لجائزة أفضل تصميم:
- Citroen C5 Aircross
- Jaguar E-Pace
- Jaguar I-Pace
- Suzuki Jimny
- Volvo XC40
المصدر: فيستي