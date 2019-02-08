أفضل السيارات لعام 2019

نشر موقع "MSN" قائمة بالمركبات المرشحة للحصول على أفضل الجوائز التي ستمنح للسيارات هذا العام.

وضمت قائمة مسابقة "World Car of the Year -2019" بضع سيارات هي: "Audi e-tron" و"BMW 3" و"Ford Focus" و"Genesis G70" و"Hyundai Nexo" و"Jaguar I-Pace" و"Mercedes-Benz A-Class" و"Volvo S60/V60" و"Volvo XC40".

أما المركبات المرشحة لجائزة أفضل سيارة مخصصة للمدن فهي:

- Audi A1

- Audi Q8

- BMW 8

- Mercedes-Benz CLS

- GT 4-Door Coupe

وجاءت في قائمة أفضل سيارة رياضية لعام 2019:

- Aston Martin Vantage

- BMW M2 Competition

- Hyundai Veloster N

- McLaren 720S Mercedes-AMG

وبالنسبة للسيارات التي رشحت لجائزة أفضل تصميم:

- Citroen C5 Aircross

- Jaguar E-Pace

- Jaguar I-Pace

- Suzuki Jimny

- Volvo XC40

المصدر: فيستي