تعرف على "Rio" الجديدة المخصصة للطرق الوعرة
vesti.ru
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أعربت شركة كيا عن نيتها إطلاق نسخة جديدة من سيارات "Rio" الشهيرة مخصصة للطرق الوعرة.
وستأتي "Rio X-Line" القادمة بهيكل هاتشباك مميز، يرتفع عن الأرض بمقدار 190 ملم، وإطارات "185/65R15"، ونظام تعليق خاص يمكنها من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.
vesti.ru
وستطرح السيارة بنوعين من المحركات، محرك بنزين بسعة 1.4 لتر، وعزم 100 حصان، ومحرك بسعة 1.6 لتر وعزم 132 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بست سرعات.
youtube/Top Carros
كما ستزود هذه المركبة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق المكسوة بالثلوج والأتربة، ونظام تبريد وتسخين للمقاعد.
المصدر: فيستي
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