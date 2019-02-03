"سكودا" تعدّل سيارات "Kamiq"

أكدت مصادر في شركة سكودا عزم الشركة طرح نموذج جديد كليا من سيارات "Kamiq" الكروس أوفر.

وبالنظر للتصاميم التي سرّبت لهذه السيارة، نلاحظ أنها أتت بتصميم شبيه بسيارات "Kodiaq GT" التي استعرضتها سكودا منذ فترة، لكن بتعديلات طالت الواجهة الأمامية التي تزينت بزوجين من المصابيح: علوية ضيقة، ومصابيح ضباب كبيرة بشكل مميز.

vesti.ru/skoda design

ومن المفترض أن تحصل هذه السيارة على عدة أنواع من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 1.0 و1.5 لتر، وعزم 100 و150 حصانا، ومحركات ديزل بسعة 1.6 لتر.

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كما ستزود سكودا هذه السيارة، التي يتوقع أن تطرح في النصف الأول من العام الجاري، بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة بـ 8 مراحل، وكاميرات أمامية وخلفية، والعديد من تقنيات القيادة المتطورة.

المصدر: فيستي