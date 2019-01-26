"تويوتا" تعدل "Tundra" الشهيرة

أكدت شركة تويوتا اختبارها لنموذج جديد من سيارات "Tundra" بيك آب التي يعشقها الملايين من محبي مركبات الطرق الوعرة.

ومن المفترض أن تأتي السيارة الجديدة بهيكل كبير، وتصميم شبيه بتصميم سيارات "F-150" البيك آب التي أطلقتها فورد في السنتين الماضيتين.

كما ستزود هذه المركبة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة تعمل بضغط الهواء لزيادة قدرتها على اجتياز الطرق الوعرة، فضلا عن نظام يسمح لكل عجلة بالعمل على حدة لرفع قدرتها على الحركة على الرمال والثلوج.

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ومن المقرر أن تطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات، بـ 8 أسطوانات، وسعة 4.6 و5.7 لتر، وعزم يزيد عن 400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

المصدر: فيستي