"GMC" تطلق أكبر سياراتها رباعية الدفع

استعرضت شركة "GMC" الأمريكية سيارة "Sierra-3500HD" البيك آب الأكبر في فئتها.

وجاءت هذه المركبة بهيكل كبير، وواجهة أمامية عريضة تعكس روح سيارات "GMC"، مدعمة بطبقات من المعدن المتين والألياف، ومزينة بمصابيح كبيرة بتقنيات LED.

كما زادت "GMC" من عزم هذه السيارة لتصبح قادرة على نقل 13.6 طن من الحمولة، وعدّلت الباب الخلفي للصندوق لتصبح عملية التحميل أو الصعود إليه أسهل.

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أما من الداخل فأتت قمرة السيارة بمقاعد جلدية كبيرة ومريحة، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين وأحدث أنظمة المولتيميديا، تمكن السائق من التحكم بأنظمة الأمان والكاميرات الأمامية والخلفية وأنظمة القيادة المختلفة.

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وطرحت هذه السيارة بمحركات ديزل جبارة بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.6 لتر، قادرة على توليد عزم يعادل 451 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية متطورة بـ 10 سرعات.

المصدر: فيستي