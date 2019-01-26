"ميتسوبيشي" تعدل "L200" الأسطورية

استعرضت شركة ميتسوبيشي نموذجها الجديد من سيارات "L200" البيك آب الشهيرة.

وجاءت السيارة الجديدة بتصميم مختلف كليا عن تصاميم "L200" السابقة، مزود بمصابيح أمامية ضيقة بتقنيات LED، وشبك للواجهة على شكل "X"، ومصابيح ضباب مميزة.

vesti.ru

أما هيكل السيارة فأتى بطول 5.9 م، وعجلاتها بمقاس 16 و17 إنشا، وزودت بممتصات صدمات وأنظمة تعليق معدلة على محور العجلات الخلفي، لزيادة قدرتها على نقل الحمولات الكبيرة، بالإضافة لأنظمة لمنع انزلاقها على الرمل والطرق المكسوة بالجليد، ونظام Auto Stop & Go.

vesti.ru

كما ستطرح هذه المركبة بمحركات ديزل بسعة 2.4 لتر، بعزم 178 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي.

vesti.ru

المصدر: فيستي