"فورد" تطلق "Mondeo" المعدلة

استعرضت شركة فورد الأمريكية نماذجها الجديدة من سيارات "Mondeo" معشوقة الملايين حول العالم.

ومن المقرر أن تأتي "Mondeo" الجديدة بنموذجين، هاتشباك وسيدان، كلاهما يحمل تعديلات في المظهر الخارجي والأضواء، والتقنيات وأنظمة القيادة والتوجيه.

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ولأول مرة، ستطرح هذه السيارات بمحركات ديزل "EcoBlue" توربينية معدلة بسعة 2.0 لتر، ومحركات ديزل تقليدية بعزم 190 حصانا، تستهلك 4.9 لتر من الوقود فقط لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

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كما ستطرح السيارة بمحركات بنزين "EcoBoost" بسعة 1.5 لتر، وعزم 165 حصانا، تستهلك 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كلم مقطوعة، وتحوي علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

وستزود "Mondeo" الجديدة بنوعين من الإطارات (17 و19 إنشا)، وأنظمة تعليق وفرملة متطورة، وأنظمة أمان تمنع اصطدامها بالمركبات على الطرقات.

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المصدر: فيستي