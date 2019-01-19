"شيفروليه" تطلق أرخص سياراتها الكروس أوفر

أعلنت شركة "شيفروليه" أنها تستعد لإطلاق نموذج جديد من سيارات "Tracker" الكروس أوفر الصغيرة.

وستأتي السيارة الجديدة بهيكل أنيق بطول 4.27 م، وعرض 1.79 م، وقاعدة عجلات تبلغ المسافة بين محوريها 2.7 م، ومصابيح بتقنيات "LED".

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أما قمرتها التي ستتسع لـ 5 ركاب، فتزود بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة مزودة بشاشتين متطورتين، تتداخل فيها عناصر الكروم مع الجلد بصورة أنيقة، فضلا عن أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف.

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ومن المقرر أن تطرح عدة نسخ من هذه المركبة، إحداها بمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر وعزم 110 أحصنة، وعلبة سرعة إلكترونية بست بمراحل، ونظام تعليق خاص لاجتياز أصعب الطرق، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي