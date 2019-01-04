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سيارات مستعملة لا ينصح الخبراء بشرائها

عالم السيارات

سيارات مستعملة لا ينصح الخبراء بشرائها
pexels.com/Life Of Pix
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نشر خبراء في هيئة الرقابة التقنية الألمانية "TUV" قائمة بالسيارات التي لا ينصح بشرائها مستعملة، أو تلك التي تتعطل بكثرة بعد فترة من شرائها.

وبينت الدراسات التي أجرتها الهيئة، العام الجاري، أن أكثر سيارة تتعطل باستمرار بعد سنتين أو ثلاثة فقط من شرائها هي "Dacia Logan"، وأغلب أعطالها تكون في أنظمة الفرامل والتعليق، وكذلك المحرك وعلبة السرعة.

youtube/ Ko6paa

وفي المركزين الثاني والثالث من القائمة، حلت مركبات "Renault Clio" و"FIAT Punto"، بسبب الأعطال المتكررة في أنظمتها الكهربائية والإلكترونية، فضلا عن أعطال أنظمة التعليق والمحرك.

youtube/ Autowizja.pl

كما شملت القائمة أيضا سيارات "FIAT 500" و"Dacia Sandero" و"Dacia Lodgy" و"Dacia Duster" و"Volkswagen Sharan"، والتي تعاني هياكلها من الاهتراء والصدأ بعد فترة من شرائها، إضافة إلى عدد من المشاكل التقنية الأخرى.

المصدر: فيستي

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