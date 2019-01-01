"سوبارو" تطلق جيلا جديدا من السيارات

أعلنت شركة سوبارو عن نيتها إطلاق نماذج جديدة من سيارات "Forester" و"Impreza" الشهيرة.

وستصنع أول سيارة "Forester STI" بهيكل كروس أوفر، وعجلات بمقاس 19 بوصة، ومحركات هجينة تضم وحدتي طاقة، واحدة تعمل بالبنزين وتولد عزم 145 حصانا، وأخرى كهربائية تولد عزم 14 حصانا.

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أما من الداخل، فستأتي هذه المركبة بقمرة تتسع لـ 7 ركاب، مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين تعملان باللمس، وأنظمة متطورة تستجيب لأوامر السائق الصوتية، وزجاج أمامي يظهر بيانات أنظمة الملاحة، وبيانات السرعة.

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وتأتي المركبة الثانية، "Impreza STI" بهيكل هاتشباك أنيق، يميزه سقف مصنوع بالكامل من الزجاج، أما محركها فبعزم 156 حصانا، وعلبة السرعة فيها أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

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المصدر: فيستي