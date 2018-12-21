"فولكس فاغن" تطلق سيارة كهربائية متطورة ورخيصة

بدأت شركة فولكس فاغن باختبارات جديدة لسيارة "I.D" الكهربائية الصغيرة التي ستطرحها في النصف الأول من العام المقبل.

وجاءت هذه المركبة بهيكل هاتشباك صغير وتصميم مميز تتداخل فيه عناصر الإضاءة مع اللون الأبيض، لتعطي السيارة مظهرا يجعلها تشبه مركبات الخيال العلمي.

ومن الخارج، زود الهيكل بكاميرات مراقبة وحساسات حركة من جميع الجهات لتأمين بيانات دقيقة لنظام الأمان ومنع الحوادث. أما مقابض الأبواب، فأتت مدمجة داخل الهيكل كما في سيارات رينج روفر الحديثة.

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وتميزت قمرة السيارة بالبساطة والعصرية، وبمقاعد رياضية مريحة، وواجهة قيادة بمقود يخرج باتجاه السائق عند الحركة فقط، من ثم يعود ليختفي ضمن الواجهة، وأدمجت فيه أزرار تعمل باللمس للتحكم بتقنيات المركبة، وأمامه شاشة متطورة تعمل باللمس.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 170 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع أكثر من 400 كلم بالشحنة الواحدة، أما سعرها فـ 24000 دولار فقط.

المصدر: فيستي