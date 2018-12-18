الصين تنافس تسلا بسيارات كهربائية متطورة

استعرضت شركة "Nio" الصينية سيارة "ES6" الكروس أوفر الكهربائية الجديدة، بمواصفات تجعل منها إحدى أفضل المركبات الكهربائية في العالم.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر، ومحركات كهربائية بعزم 544 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.7 ثانية فقط.

أما من الداخل، فأتت هذه السيارة بواجهة قيادة مميزة، مزودة بشاشة خلف المقود، وشاشة كبيرة تشبه الحاسب اللوحي في منتصف الواجهة الأمامية، تعملان باللمس ويمكن من خلالهما التحكم بتقنيات المركبة.

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كما أضاف المصممون على هذه السيارة مساعدا صوتيا فريدا مزودا بشاشة دائرية تتفاعل مع المستخدم، ومن خلاله يمكن التحكم بأنظمة الصوت، أو تحديد الوجهة، وغيرها من الميزات.

youtube/ AutoTimes

المصدر: فيستي