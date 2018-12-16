"تسلا" تستعد لإطلاق أول "بيك آب" كهربائية

أعرب الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة تسلا، إيلون موسك، عن نية الشركة إطلاق سيارة بيك آب كهربائية صغيرة العام المقبل.

وتشير مصادر مقربة من الشركة إلى أنها تعمل حاليا على تطوير منصات خاصة لهذه السيارات التي ستأتي، على الأرجح، بقمرة تتسع لأربعة أشخاص.

I’m dying to make a pickup truck so bad … we might have a prototype to unveil next year — Elon Musk (@elonmusk) 11 декабря 2018 г.

ومن المفترض أن يزود البيك آب الجديد بمحركين كهربائيين بعزم 600 حصان، من نفس طراز محركات سيارات "Tesla Model 3"، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تكفي لقطع مسافة 450 كلم بالشحنة الواحدة.

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كما ستأتي هذه المركبة بأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة ونقل الحمولات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي.

المصدر: فيستي